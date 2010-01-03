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Flexcil Notes & PDF Reader (Мод, Unlocked)

Flexcil Notes & PDF Reader (Мод, Unlocked) 1.3.1.10

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Версия:
1.3.1.10
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Flexcil Inc.
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 153 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 203
Скриншоты
Описание

Flexcil Mod APK - это приложение для создания заметок, чтения PDF-файлов, редактирования записных книжек и управления календарем, которое завоевало популярность среди миллионов пользователей по всему миру. Это многофункциональное приложение объединяет в себе несколько инструментов и предлагает инновационные функции, которые делают процесс создания и управления заметками удобным и эффективным. Одной из ключевых особенностей Flexcil является его способность работать как блокнот и программу для чтения PDF-файлов одновременно. Это означает, что пользователи могут легко организовывать, редактировать и аннотировать PDF-документы и записные книжки, а также создавать заметки непосредственно на страницах PDF. Благодаря векторному перу для рукописного ввода, заметки выглядят четко и читаемо.


Пользователи могут также создавать гиперссылки для структурирования своих заметок и упрощения навигации. Это особенно полезно при работе с обширными документами и исследованиями. Гиперссылки позволяют быстро перемещаться между различными разделами и страницами, что экономит время и сделать работу более организованной. Flexcil Mod APK также предоставляет множество настраиваемых параметров пера, что позволяет пользователям создавать стильные и индивидуальные заметки. Это приложение идеально подходит для студентов, исследователей и всех, кто ищет удобный способ организации и управления своими записями и документами.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Flexcil Notes & PDF Reader (Мод, Unlocked) v1.3.1.10 MOD APK

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Скачать Flexcil Notes & PDF Reader (Мод, Unlocked) 153 Мб Ссылка 2 153 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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