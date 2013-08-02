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Twilight:Фильтр голубого света (Мод, Unlocked)

Twilight:Фильтр голубого света (Мод, Unlocked) 14.5

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Версия:
14.5
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Urbandroid (Petr Nálevka)
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
310
Скриншоты
Описание

Twilight - это выдающееся приложение, помогающее пользователям улучшить качество сна и бороться с бессонницей, что подтверждено положительными отзывами и рекомендациями многих пользователей. Это приложение предлагает инновационные методы помощи в засыпании, основанные на научных исследованиях и практическом опыте.


Одной из ключевых функций этой программы является его способность уменьшать синий свет на экране устройства. Этот подход помогает улучшить регуляцию циркадного ритма и уровень мелатонина, что в свою очередь способствует более качественному сну. Кроме того, приложение интегрируется с системой красного света, что способствует расслаблению глаз и подготавливает организм к покою.


Twilight также предлагает пользователю гибкие настройки и персонализацию. Пользователи могут регулировать интенсивность цветового фильтра, выбирать время активации приложения и настраивать его согласно своим предпочтениям и расписанию.


Если вы страдаете от бессонницы или хотите улучшить свой сон, Twilight предоставляет надежное и эффективное решение. Это приложение сочетает научные подходы с интуитивной функциональностью, чтобы помочь вам достичь спокойного и восстановительного сна, что важно для общего благополучия и здоровья.


Информация о модах

Pro разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Twilight:Фильтр голубого света (Мод, Unlocked) v14.5 MOD APK

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Скачать Twilight:Фильтр голубого света (Мод, Unlocked) 7 Мб Ссылка 2 7 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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