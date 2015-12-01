Описание

Конвертировать видео в MP3 легко с помощью ASD Video to MP3 Converter, бесплатного приложения с широким набором функций. Если вы хотите быстро и легко извлекать высококачественный звук из видео, создавать рингтоны или комбинировать аудиоклипы, это комплексное решение для вас.





Благодаря молниеносному преобразованию MP4 в MP3 приложение ASD Video to MP3 Converter находится в своей собственной лиге. Предпочитаемая пользователем музыка может воспроизводиться за считанные секунды без ущерба для качества звука. Приложение оптимизировано для максимального качества прослушивания, поддерживая несколько битрейтов от 32 кбит/с до 320 кбит/с. Пользователи могут конвертировать огромные файлы в фоновом режиме, пока они используют другие функции, что особенно полезно для многозадачности.



