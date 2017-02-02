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Garten of Banban 3 (Полная версия)

Garten of Banban 3 (Полная версия) 1.0.5

224
15
Скачать (610 Мб)
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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Euphoric Brothers Games
Версия:
1.0.5
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 610 Мб
id приложения:
com.euphoricbrothersgames.gartenofbanbanIII
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
224
Комментарии:
0
Просмотров:
13 388

«Garten of Banban 3» обещает продолжить захватывающую атмосферу своих предшественников, предлагая игрокам еще больше ужасных приключений и загадок. Под детским садом скрываются подземелья, наполненные мрачными тайнами и опасностями, а расследование исчезновения ребенка приведет к еще более странным и загадочным местам."


Старайтесь быть осторожными, ведь на пути игроков встретятся старые враги, готовые сделать все, чтобы помешать раскрытию тайн. При решении головоломок и перемещении по локациям необходимо проявить аккуратность и находчивость. Однако игра не только испытает ваше мужество, но и порадует захватывающим сюжетом, интригующими поворотами событий и продолжительным игровым опытом.


В «Garten of Banban 3» вас ждет увлекательное погружение в атмосферу ужаса и загадок, а также возможность окунуться в оригинальный мир с неожиданными открытиями на каждом шагу. Готовьтесь к часам захватывающего веселья, ведь каждый момент игры будет наполнен напряжением и адреналином.









Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Хоррор, Встроенный кэш

Скачать Garten of Banban 3 (Полная версия) 1.0.5 взлом

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Скачать Garten of Banban 3 (Полная версия)
610 Мб
Ссылка 2
610 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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