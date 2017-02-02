«Garten of Banban 3» обещает продолжить захватывающую атмосферу своих предшественников, предлагая игрокам еще больше ужасных приключений и загадок. Под детским садом скрываются подземелья, наполненные мрачными тайнами и опасностями, а расследование исчезновения ребенка приведет к еще более странным и загадочным местам."





Старайтесь быть осторожными, ведь на пути игроков встретятся старые враги, готовые сделать все, чтобы помешать раскрытию тайн. При решении головоломок и перемещении по локациям необходимо проявить аккуратность и находчивость. Однако игра не только испытает ваше мужество, но и порадует захватывающим сюжетом, интригующими поворотами событий и продолжительным игровым опытом.





В «Garten of Banban 3» вас ждет увлекательное погружение в атмосферу ужаса и загадок, а также возможность окунуться в оригинальный мир с неожиданными открытиями на каждом шагу. Готовьтесь к часам захватывающего веселья, ведь каждый момент игры будет наполнен напряжением и адреналином.



























