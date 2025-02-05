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Not Georgia (18+)

Not Georgia (18+) 0.4

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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 292 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 229
Скриншоты
Описание

Not Georgia (18+) - это проект, созданный для взрослой аудитории игроков. Он позволяет игрокам познакомиться с молодым человеком, который переезжает в новый город в поисках работы и новых приключений. Остановившись у своего друга, главный герой начинает знакомиться с местными достопримечательностями и особенностями города.


Игра предлагает много вариантов и возможностей для встреч с привлекательными девушками во время прогулок и знакомства с новыми людьми. Благодаря качественной графике, продолжительности игры и разнообразию событий, Not Georgia представляет собой привлекательный выбор для фанатов этого жанра.


Важно отметить, что игра предназначена только для совершеннолетних игроков и содержит взрослый контент. В процессе игры могут встречаться сексуальные сцены и темы. Поэтому, перед началом игры, следует быть готовым к такому содержанию и играть с учетом своих предпочтений и комфорта.


Информация о модах

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Скачать Not Georgia (18+) v0.4 MOD APK

Скачать Not Georgia (18+) 292 Мб Ссылка 2 292 Мб
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Старые версии Not Georgia (18+)
Version 0.3b


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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