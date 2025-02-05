Описание

Not Georgia (18+) - это проект, созданный для взрослой аудитории игроков. Он позволяет игрокам познакомиться с молодым человеком, который переезжает в новый город в поисках работы и новых приключений. Остановившись у своего друга, главный герой начинает знакомиться с местными достопримечательностями и особенностями города.





Игра предлагает много вариантов и возможностей для встреч с привлекательными девушками во время прогулок и знакомства с новыми людьми. Благодаря качественной графике, продолжительности игры и разнообразию событий, Not Georgia представляет собой привлекательный выбор для фанатов этого жанра.





Важно отметить, что игра предназначена только для совершеннолетних игроков и содержит взрослый контент. В процессе игры могут встречаться сексуальные сцены и темы. Поэтому, перед началом игры, следует быть готовым к такому содержанию и играть с учетом своих предпочтений и комфорта.