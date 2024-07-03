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Chord ai - learn any song (Мод, Pro Unlocked)

Chord ai - learn any song (Мод, Pro Unlocked) 2.7.51

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Версия:
2.7.51
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Chord ai
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 272 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
861
Скриншоты
Описание

Несколько лет назад распутывать аккорды любимой песни было кропотливой работой. Вы полагались на свой слух или проводили часы в Интернете, продираясь через запутанные диаграммы и вкладки. Но сегодня, благодаря невероятным достижениям в технологии искусственного интеллекта, Chord AI избавит вас от всех этих хлопот. Используя современный искусственный интеллект, это революционное приложение призвано дать вам аккорды любой песни в мире, что делает его вашим идеальным музыкальным компаньоном.


Магия, которую Chord AI привносит в вашу жизнь, выходит за рамки понимания. Действуя как умный, бдительный консьерж, он прослушивает любую музыку, которая играет вокруг вас — с вашего устройства, любого сервиса потокового видео/аудио или даже в прямом эфире. Затем умный ИИ интерпретирует аккорды и дает вам соответствующие положения пальцев, чтобы сыграть песню на гитаре, фортепиано или укулеле. Все это происходит мгновенно, позволяя вам идти в ногу с музыкой, не теряя ни секунды. Это как иметь профессионального учителя музыки прямо в кармане!


Информация о модах

Pro разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Chord ai - learn any song (Мод, Pro Unlocked) v2.7.51 MOD APK

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Скачать Chord ai - learn any song (Мод, Pro Unlocked) 272 Мб Ссылка 2 272 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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