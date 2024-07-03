Описание

Несколько лет назад распутывать аккорды любимой песни было кропотливой работой. Вы полагались на свой слух или проводили часы в Интернете, продираясь через запутанные диаграммы и вкладки. Но сегодня, благодаря невероятным достижениям в технологии искусственного интеллекта, Chord AI избавит вас от всех этих хлопот. Используя современный искусственный интеллект, это революционное приложение призвано дать вам аккорды любой песни в мире, что делает его вашим идеальным музыкальным компаньоном.





Магия, которую Chord AI привносит в вашу жизнь, выходит за рамки понимания. Действуя как умный, бдительный консьерж, он прослушивает любую музыку, которая играет вокруг вас — с вашего устройства, любого сервиса потокового видео/аудио или даже в прямом эфире. Затем умный ИИ интерпретирует аккорды и дает вам соответствующие положения пальцев, чтобы сыграть песню на гитаре, фортепиано или укулеле. Все это происходит мгновенно, позволяя вам идти в ногу с музыкой, не теряя ни секунды. Это как иметь профессионального учителя музыки прямо в кармане!