FM Radio India all stations (Мод, Pro Unlocked) 3.6.10
FM-радио Индии позволяет вам слушать ваши любимые программы и радиоклипы уникальных индийских программ. FM Radio India all stations пользуется большой популярностью и получает больше положительных отзывов от пользователей. Особенностью является то, что программа и расписание трансляций быстро добавляются и подробно доводятся до сведения пользователей. Во время использования также добавляются типовые функции, а приложение обновляется до идеальной версии.
FM Radio India all stations предоставляет уникальные программы, такие как интересные реалити-шоу, музыку и развлечения. Каждая программа имеет свои интересные и уникальные функции, которые вам следует выбрать. Пользователи также могут смотреть онлайн-трансляции и смотреть впечатляющие зарубежные шоу. Кроме того, с помощью этого современного приложения вы также можете смотреть хорошие фильмы и другие сериалы.
Информация о модах
● Разблокировка версии Pro.
● Объявления удалены/отключены.
● Действия, связанные с рекламой, и код удалены/отключены.
● Пропала видимость макетов, связанных с рекламой.
● Аналитика/Crashlytics удалены/отключены.
● Приемники и службы удалены/отключены.
● Оптимизированный PNG. Сохранение до 256 Кб.
● Повторно сжатые файлы Classes.dex и библиотека.
● Оптимизированная графика/Zipalign.
● Удалена отладочная информация (Источник, Строка, Парам, Пролог, Локальный).
Скачать FM Radio India all stations (Мод, Pro Unlocked) 3.6.10 взлом
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