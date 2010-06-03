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FM Radio India all stations (Мод, Pro Unlocked)

FM Radio India all stations (Мод, Pro Unlocked) 3.6.10

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Версия:
3.6.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AppMind-Radio FM, Radio Online
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
224

FM-радио Индии позволяет вам слушать ваши любимые программы и радиоклипы уникальных индийских программ. FM Radio India all stations пользуется большой популярностью и получает больше положительных отзывов от пользователей. Особенностью является то, что программа и расписание трансляций быстро добавляются и подробно доводятся до сведения пользователей. Во время использования также добавляются типовые функции, а приложение обновляется до идеальной версии.


FM Radio India all stations предоставляет уникальные программы, такие как интересные реалити-шоу, музыку и развлечения. Каждая программа имеет свои интересные и уникальные функции, которые вам следует выбрать. Пользователи также могут смотреть онлайн-трансляции и смотреть впечатляющие зарубежные шоу. Кроме того, с помощью этого современного приложения вы также можете смотреть хорошие фильмы и другие сериалы.


Скриншоты

Информация о модах

● Разблокировка версии Pro.

● Объявления удалены/отключены.

● Действия, связанные с рекламой, и код удалены/отключены.

● Пропала видимость макетов, связанных с рекламой.

● Аналитика/Crashlytics удалены/отключены.

● Приемники и службы удалены/отключены.

● Оптимизированный PNG. Сохранение до 256 Кб.

● Повторно сжатые файлы Classes.dex и библиотека.

● Оптимизированная графика/Zipalign.

● Удалена отладочная информация (Источник, Строка, Парам, Пролог, Локальный).

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать FM Radio India all stations (Мод, Pro Unlocked) 3.6.10 взлом

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Скачать FM Radio India all stations (Мод, Pro Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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