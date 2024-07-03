Описание

Музыкальное приложение Onkyo HF Player было создано для улучшения качества звука музыки, воспроизводимой на устройствах Android. Пользователи имеют больше контроля над звучанием музыки благодаря сенсорно регулируемому линейно-фазовому FIR-эквалайзеру и до 16 384 полос HD-эквалайзера. Бесплатное приложение поддерживает форматы Hi-Res Audio, такие как FLAC, 192 кГц/24-бит WAV и DSD.





Высокоточный эквалайзер — одна из наиболее примечательных функций приложения Onkyo HF Player. КИХ-фильтр с линейной фазой и до 16 384 дискретных полос позволяют пользователям точно настраивать музыку по своему вкусу. Эта программа содержит все, что вам нужно, независимо от того, являетесь ли вы аудиофилом, музыкантом или просто человеком, которому нравится возиться со своей музыкой. Вы можете создать и сохранить настройки эквалайзера или использовать профессиональный фильтр, оптимизированный для музыкантов.