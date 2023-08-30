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Welcome to Erosland (18+)

Welcome to Erosland (18+) 0.1

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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
43 118
Скриншоты
Описание

"Welcome to Erosland (18+)" - это интересный проект в стиле симпатичной мультяшной графики, который предназначен для взрослой аудитории и содержит откровенный контент. В этой игре игроки будут наслаждаться ярким визуальным стилем и множеством отсылок к популярным играм.


Сюжет игры начинается с того, что главный герой получает уведомление о смерти своего дедушки, о котором он ранее не знал. Вдобавок к этому шоку, он узнает, что унаследовал ряд обитаемых островов с хорошо развитой инфраструктурой. После внимательного прочтения письма герой решает изменить свою жизнь и бросить предыдущую работу, чтобы отправиться на острова и начать новое приключение. В ходе игры герой будет взаимодействовать с бывшими работниками своего дедушки, исследовать острова, развивать инфраструктуру и знакомиться с различными персонажами. При этом игрокам предоставляется возможность наслаждаться откровенным контентом и взаимодействовать с персонажами в соответствии с выборами и решениями, которые они принимают.


"Welcome to Erosland (18+)" - это игра, которая предоставляет взрослой аудитории возможность погрузиться в яркий мир с интересными персонажами и разнообразными событиями. Визуальный стиль и наличие отсылок к популярным играм добавляют интересности и разнообразия в игровой процесс.


Информация о модах

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Скачать Welcome to Erosland (18+) v0.1 MOD APK

Скачать Welcome to Erosland (18+) 134 Мб Ссылка 2 134 Мб
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Старые версии Welcome to Erosland (18+)
Version 0.0.14 Version 0.0.15 Version TG 0.0.15 Version TG 0.0.14


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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