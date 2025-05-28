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Godson Remake (18+)

Godson Remake (18+) 0.2

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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Вчера, 20:15
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 394 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32 930
Скриншоты
Описание

Godson Remake - это игра, которая погружает вас в удивительный мир, где вы становитесь уникальным человеком, обладающим необычными способностями. Этот мир оказывается намного более сложным и многогранным, чем кажется на первый взгляд, и ваши выборы формируют как вашу собственную судьбу, так и реальность вокруг вас.


Godson предлагает игрокам глубокий взгляд на сложности человеческих отношений, будь то дружба или романтика. Ваши действия и решения имеют весомые последствия и моральные дилеммы, что делает игровой процесс насыщенным и захватывающим. Погрузитесь в этот захватывающий мир и примите вызовы, которые он предоставляет, влияя на ход событий и взаимодействуя с интересными персонажами.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Godson Remake (18+) v0.2 MOD APK

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Скачать Godson Remake (18+) 394 Мб Ссылка 2 394 Мб
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Старые версии Godson Remake (18+)
Version TG 0.1.95 p1

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Godson Remake (18+)


Комментарии (1)
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Российский рубль
Российский рубль 11 февраля 2024 22:55
А у нас есть русские игры
+5
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