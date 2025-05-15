android-1.ru / Игры / Стратегии / Trap Warfare TD:Tower Defense (Мод, Много денег)
Trap Warfare TD:Tower Defense (Мод, Много денег)

Trap Warfare TD:Tower Defense (Мод, Много денег) 1.09

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.09
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SingleStar. LLC
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 16:24
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 182 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
410
Скриншоты
Описание

Trap Warfare TD: Tower Defense - это захватывающая игра для мобильных устройств, которая успешно сочетает в себе стратегический геймплей и азартные сражения. Эта игра завоевала сердца многих фанатов по всему миру благодаря своим уникальным особенностям и захватывающему игровому процессу.


В игре вам предстоит разрабатывать и размещать оборонительные башни, чтобы защитить свою базу от вражеских атак. Вы должны стратегически планировать расположение башен, учитывая их уникальные характеристики и возможности. Каждая башня имеет свои способности и оружие, которые могут быть эффективными против определенных типов врагов.


Захватывающий азарт войны и борьбы за выживание будет сплетаться с вашими стратегическими решениями, делая игровой процесс увлекательным и динамичным. Вам придется принимать быстрые решения, чтобы противостоять врагам и улучшать свои башни, чтобы стать более мощным защитником.


Информация о модах

Множитель заработка самоцветов

Множитель заработка золота

Информация:

- Выберите множитель драгоценных камней и посмотрите видео «Бесплатные драгоценные камни в магазине», чтобы получить большую сумму.

- Неограниченная энергия, сундук и все, что связано с драгоценными камнями.

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Trap Warfare TD:Tower Defense (Мод, Много денег) v1.09 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Trap Warfare TD:Tower Defense (Мод, Много денег) 182 Мб Ссылка 2 182 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Больше Tower Defense

Wild Castle TD - Grow Empire (Много маны/мод меню)
Wild Castle TD - Grow Empire
Версия: 1.55.2
Слизневый Замок - Простой TD (Мод меню)
Слизневый Замок - Простой TD
Версия: 2.0.6
Kingdom War TD Premium Offline (Мод, Режим бога)
Kingdom War TD Premium Offline
Версия: 2.1.78
Военная игра : башни обороны (Мод, Бесплатные покупки)
Военная игра : башни обороны
Версия: 1.7.5.1
2112TD: Tower Defence Survival (Мод, Бесплатные покупки)
2112TD: Tower Defence Survival
Версия: 2.01.110
Castle Defender Premium (Мод, Бесплатные покупки)
Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD
Версия: 2.0.3
Defense Zone - Original (Мод, Режим бога)
Defense Zone - Original
Версия: 1.3.17
Смотреть все
Похожие приложения:
Lapse 2: До нашей эры (Мод, Unlocked)
Lapse 2: До нашей эры (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.2
Knights of Europe 4 (Мод, Много денег)
Knights of Europe 4 (Мод, Много денег)
Version: 1.03
Мятежные копы (Мод, Много денег)
Мятежные копы (Мод, Много денег)
Version: 1.8
Necrosmith (Мод, Много денег)
Necrosmith (Мод, Много денег)
Version: 1.6
Wasteland Battle Chase (Полная версия)
Wasteland Battle Chase (Полная версия)
Version: 0.0.4
Tower Hero Idle: Army Rush 3D (Мод, Много монет)
Tower Hero Idle: Army Rush 3D (Мод, Много монет)
Version: 0.3.0
Слизневая Легия: Слияние (Мод, Без рекламы)
Слизневая Легия: Слияние (Мод, Без рекламы)
Version: 1.17
Слизневая Легия: Слияние (Мод, Без рекламы)
Слизневая Легия: Слияние (Мод, Без рекламы)
Version: 1.17

Отзывы о Trap Warfare TD:Tower Defense (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив