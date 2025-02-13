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Farming Simulator 23 NETFLIX (Мод, Много денег)

Farming Simulator 23 NETFLIX (Мод, Много денег) 0.0.0.19.netflix

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Версия:
0.0.0.19.netflix
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 953
Скриншоты
Описание

Farming Simulator 23 NETFLIX - это захватывающая игра, которая позволяет игрокам воплотить мечты о собственном аграрном бизнесе. Строя свою ферму с нуля, игроки становятся настоящими хозяевами земли, принимая решения о том, какие культуры выращивать, какие животные разводить и какие продукты производить.


С помощью широкого выбора сельскохозяйственной техники и оборудования игроки могут управлять всеми аспектами своего бизнеса, от пахоты полей до уборки урожая и обслуживания скота. Важно принимать взвешенные решения о расходах и доходах, чтобы ферма стала прибыльной и процветающей.


С течением времени ферма становится все более сложной и разветвленной, предлагая игрокам новые возможности для развития и расширения. Виртуальные фермеры могут наслаждаться увлекательным геймплеем, участвовать в различных аспектах сельского хозяйства и наблюдать, как их усилия превращаются в успешный и процветающий бизнес.


Информация о модах
  • Игра больше не требует платной подписки Netflix;
  • Только в моде [Много денег]: бесплатные предметы в магазине.
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 Теги темы: Много денег

Скачать Farming Simulator 23 NETFLIX (Мод, Много денег) v0.0.0.19.netflix MOD APK

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Скачать Farming Simulator 23 NETFLIX (Мод, Много денег) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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