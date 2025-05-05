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Lies Under Ice (Мод, Unlocked)

Lies Under Ice (Мод, Unlocked) 1.0.13

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Версия:
1.0.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Choice of Games LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:57
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
611
Скриншоты
Описание

Lies Under Ice — это захватывающая текстовая игра, которая забирает игроков в далекий 2079 год на замерзшую луну Юпитера, Европу. В этом творческом путешествии вы берете на себя роль лидера первого человеческого поселения на этом инопланетном ледяном мире. Игра сочетает элементы управления колонией и исследования таинственных океанов, скрытых под ледяным покровом Европы.


Ваша задача — не только управлять политикой и развитием колонии, но и проводить исследования подледных глубин, сталкиваясь с множеством тайн и вызовов. Игра предоставляет глубокий и многогранный мир, в котором каждое ваше решение может оказать значительное влияние на сюжет и развитие событий.


"Lies Under Ice" выделяется своим вниманием к деталям в построении мира и акцентом на повествовании, основанном на выборе. Текстовый формат игры позволяет игрокам полностью погрузиться в атмосферу и стать частью уникального научно-фантастического приключения.


Информация о модах

1. Разблокированы истории

2. Разблокировано отсутствие рекламы

3. Повышенная статистика

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Lies Under Ice (Мод, Unlocked) v1.0.13 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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