Lies Under Ice (Мод, Unlocked) 1.0.13
Lies Under Ice — это захватывающая текстовая игра, которая забирает игроков в далекий 2079 год на замерзшую луну Юпитера, Европу. В этом творческом путешествии вы берете на себя роль лидера первого человеческого поселения на этом инопланетном ледяном мире. Игра сочетает элементы управления колонией и исследования таинственных океанов, скрытых под ледяным покровом Европы.
Ваша задача — не только управлять политикой и развитием колонии, но и проводить исследования подледных глубин, сталкиваясь с множеством тайн и вызовов. Игра предоставляет глубокий и многогранный мир, в котором каждое ваше решение может оказать значительное влияние на сюжет и развитие событий.
"Lies Under Ice" выделяется своим вниманием к деталям в построении мира и акцентом на повествовании, основанном на выборе. Текстовый формат игры позволяет игрокам полностью погрузиться в атмосферу и стать частью уникального научно-фантастического приключения.
1. Разблокированы истории
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Скачать Lies Under Ice (Мод, Unlocked) v1.0.13 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.