Описание

Lies Under Ice — это захватывающая текстовая игра, которая забирает игроков в далекий 2079 год на замерзшую луну Юпитера, Европу. В этом творческом путешествии вы берете на себя роль лидера первого человеческого поселения на этом инопланетном ледяном мире. Игра сочетает элементы управления колонией и исследования таинственных океанов, скрытых под ледяным покровом Европы.





Ваша задача — не только управлять политикой и развитием колонии, но и проводить исследования подледных глубин, сталкиваясь с множеством тайн и вызовов. Игра предоставляет глубокий и многогранный мир, в котором каждое ваше решение может оказать значительное влияние на сюжет и развитие событий.





"Lies Under Ice" выделяется своим вниманием к деталям в построении мира и акцентом на повествовании, основанном на выборе. Текстовый формат игры позволяет игрокам полностью погрузиться в атмосферу и стать частью уникального научно-фантастического приключения.