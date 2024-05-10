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Hair Tattoo: Барбершоп (Мод Меню)

Hair Tattoo: Барбершоп (Мод Меню) 1.8.7

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
1.8.7
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 128 Мб
id приложения:
com.wn.hairtattoo
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
114

Парикмахерская Hair Tattoo: Barber Shop приглашает вас открыть свою собственную парикмахерскую, где вы сможете предложить клиентам стильные стрижки, бритье и окрашивание волос. В игре вы будете выполнять такие жесты, как пролистывание, чтобы побриться, или постукивание, чтобы отрезать ножницами. 


Начните с базовой стрижки, затем переходите к острым ирокезам, выцветанию и креативному окрашиванию. Обновляйте свой магазин новыми инструментами, такими как опасные бритвы и тату-машинки, чтобы расширить возможности. Старайтесь угадывать желания клиентов, чтобы они остались довольны вашей работой. Благодаря отзывчивому сенсорному управлению и бесчисленным возможностям стрижки, игра "Hair Tattoo" позволяет вам погрузиться в захватывающий мир парикмахера.


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 Теги темы: Мод меню

Скачать Hair Tattoo: Барбершоп (Мод Меню) 1.8.7 взлом

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Скачать Hair Tattoo: Барбершоп (Мод Меню)
128 Мб
Ссылка 2
128 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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