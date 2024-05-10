Парикмахерская Hair Tattoo: Barber Shop приглашает вас открыть свою собственную парикмахерскую, где вы сможете предложить клиентам стильные стрижки, бритье и окрашивание волос. В игре вы будете выполнять такие жесты, как пролистывание, чтобы побриться, или постукивание, чтобы отрезать ножницами.





Начните с базовой стрижки, затем переходите к острым ирокезам, выцветанию и креативному окрашиванию. Обновляйте свой магазин новыми инструментами, такими как опасные бритвы и тату-машинки, чтобы расширить возможности. Старайтесь угадывать желания клиентов, чтобы они остались довольны вашей работой. Благодаря отзывчивому сенсорному управлению и бесчисленным возможностям стрижки, игра "Hair Tattoo" позволяет вам погрузиться в захватывающий мир парикмахера.