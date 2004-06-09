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FBReader Premium (Полная версия)

FBReader Premium (Полная версия) 3.8.1

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Версия:
3.8.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FBReader.ORG Limited
Категория:
Приложения на русском / Платные приложения / Разное
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 41 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
155
Скриншоты
Описание

FBReader Premium предлагает расширенный опыт чтения для всех любителей книг. Это приложение обеспечивает доступ к обширной библиотеке разнообразной литературы, включая произведения классики и современных авторов. С его помощью можно не только читать книги в удобном формате, но и слушать их благодаря функции текста в речь, которая преобразует печатный текст в звук, позволяя насладиться чтением даже в дороге.


Дополнительно программа позволяет пользователям настраивать внешний вид приложения под свои предпочтения, включая выбор шрифтов, интервалы между строками и многое другое, чтобы сделать процесс чтения максимально комфортным. Также в приложении есть возможность добавлять собственные иллюстрации к текстам, что делает чтение более интерактивным и персонализированным.


Эта премиум-версия приложения также обладает уникальной функцией синхронизации, которая позволяет сохранять все ваши книги, закладки и настройки на различных устройствах. Таким образом, вы можете начать чтение на одном устройстве и продолжить на другом без потери прогресса. FBReader Premium идеально подходит для тех, кто ищет универсальное и функциональное решение для чтения.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать FBReader Premium (Полная версия) 41 Мб Ссылка 2 41 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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