The Legend of Jaffa Brownie - Путешествуйте по разным областям фабрики!

The Legend of Jaffa Brownie теперь доступна для загрузки в App Store и Google Play, предлагая игрокам совершенно новый взгляд на жанр экшен-адвенчур с 5 июня. Запускаясь бесплатно, эта игра приглашает вас в удивительное приключение в компании харизматичного героя — пирожного по имени Брауни, которому предстоит использовать свой ум и меч для спасения мира.













В "The Legend of Jaffa Brownie" игровой процесс ориентирован на активное преодоление множества препятствий, динамичные битвы с механизированными противниками и весёлые прыжки на спинах овец. Игра предлагает погрузиться в многообразие биомов, каждый из которых оформлен уникально и предлагает свои испытания, включая мчащиеся сквозь территории вагонетки.





Особенностью "The Legend of Jaffa Brownie" является её визуальный и игровой дизайн, который выделяется среди других бесплатных мобильных проектов. С игрой не нужно заботиться о прокачке персонажа или сборе предметов — главное здесь — путешествие и восхищение проработанными локациями и 2,5D элементами, которые словно вырезаны из картона.





Цель игроков — преодолеть путь к сердцу Вкусняшечной Фабрики. Исследуя всё от живописных ферм до оживлённых городских улиц и ледяных коридоров фабрики, каждый шаг приближает к ключевой цели — Сердцу Фабрики, где секреты сладких изысков ждут своего открытия.