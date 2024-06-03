Zombie Hunter 2 - Вышел постапокалиптический шутер

Zombie Hunter 2 отмечает свой дебют в Google Play, представляя собой захватывающий постапокалиптический шутер от первого лица. Игра, центрированная вокруг эпической борьбы человечества против неудержимых зомби, доступна не во всех регионах, однако её можно установить вне зависимости от географических ограничений, минуя официальный сервис.













В этом шутере, выполненном в жанре тир, игроки погружаются в жестокий мир, где возможность свободно исследовать карту отсутствует. Вместо этого, действия главного героя предопределены сценарием — он автоматически передвигается по заброшенным улицам и разрушенным зданиям, а задача игрока — точными выстрелами уничтожать натискающие волны зомби. Особенно ценятся выстрелы в голову, причиняющие максимальный урон.





Сюжетная линия "Zombie Hunter 2" разворачивается через ряд коротких, но интенсивных миссий. В ходе этих миссий игроки встретятся с разнообразными типами зомби и столкнутся с захватывающими боссами. Каждое успешное выполнение заданий открывает доступ к новым видам оружия, улучшая арсенал для более сложных вызовов.