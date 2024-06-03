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Показали трейлер мобильной игры DC: Dark Legion


Во время трансляции IGN Live 2024 зрители получили уникальную возможность увидеть трейлер новой мобильной игры DC: Dark Legion, основанной на зловещей комикс-серии "Dark Nights: Metal". Точная дата выхода игры пока не объявлена, оставляя фанатов в ожидании.


DC: Dark Legion представляет собой условно-бесплатную стратегию, где игроки погружаются в глубокий сюжет, наполненный кат-сценами и диалогами. Основная задача — собирать и улучшать широкий арсенал персонажей из вселенной DC, от Бэтмена до Шазама, и участвовать в тактических баталиях между отрядами. Игрокам также предстоит обустраивать и укреплять пещеру Бэтмена, превращая её в неприступный форт.




В январе 2024 года разработчики провели пробный запуск DC: Dark Legion на платформе Google Play, однако после тестового периода игра была временно удалена, и серверы отключены, что добавило интриги в ожидание полноценного релиза.


DC: Dark Legion разрабатывается для мобильных платформ Android и iOS и будет доступна в магазинах Google Play и App Store. Эта игра обещает стать настоящим подарком для поклонников DC, предлагая им возможность управлять любимыми героями и злодеями в захватывающих стратегических поединках.

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Новости / Новинки
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