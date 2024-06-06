VI ONLINE - Новый клон GTA online

VI ONLINE - это новый многопользовательский экшен с открытым миром для платформы Android, являющийся аналогом популярной игры Grand Theft Auto Online. В игре игрокам предлагается исследовать город Вайс, где они могут прокачивать персонажа, менять его одежду, создавать кланы, приобретать дома и квартиры, посещать разнообразные локации, такие как автосалоны, банки, гаражи, авторынки и магазины. Также доступны возможности участия в перестрелках и гонках, а также покупка и тюнинг более 50 видов транспортных средств, включая специализированную технику, такую как грузовики, автобусы, такси и пикапы.













Игра описывается как условно-бесплатная, однако ее нельзя скачать через российский Google Play, что может ограничить доступность для некоторых пользователей.