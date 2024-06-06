android-1.ru / Новости / VI ONLINE - Новый клон GTA online

VI ONLINE - Новый клон GTA online


VI ONLINE - это новый многопользовательский экшен с открытым миром для платформы Android, являющийся аналогом популярной игры Grand Theft Auto Online. В игре игрокам предлагается исследовать город Вайс, где они могут прокачивать персонажа, менять его одежду, создавать кланы, приобретать дома и квартиры, посещать разнообразные локации, такие как автосалоны, банки, гаражи, авторынки и магазины. Также доступны возможности участия в перестрелках и гонках, а также покупка и тюнинг более 50 видов транспортных средств, включая специализированную технику, такую как грузовики, автобусы, такси и пикапы.




Игра описывается как условно-бесплатная, однако ее нельзя скачать через российский Google Play, что может ограничить доступность для некоторых пользователей.

Категория:
Новости / Новинки
Обновлено:
Просмотров:
15
Смотрите также:
Project Party — Новый симулятор на Android
Project Party — Новый симулятор на Android
Вышла новая головоломка A Fragile Mind на смартфоны
Вышла новая головоломка A Fragile Mind на смартфоны
Cave of Life — Новая метроидвания для IOS
Cave of Life — Новая метроидвания для IOS
Vault of the Void — это карточный рогалик от одного разработчика
Vault of the Void — это карточный рогалик от одного разработчика
Game of Thrones: Legends — Предрегистрация на новую RPG
Game of Thrones: Legends — Предрегистрация на новую RPG
Показали трейлер мобильной игры DC: Dark Legion
Показали трейлер мобильной игры DC: Dark Legion
Zombie Hunter 2 - Вышел постапокалиптический шутер
Zombie Hunter 2 - Вышел постапокалиптический шутер
The Legend of Jaffa Brownie - Путешествуйте по разным областям фабрики!
The Legend of Jaffa Brownie - Путешествуйте по разным областям фабрики!
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив