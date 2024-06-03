Vault of the Void — это карточный рогалик от одного разработчика

Vault of the Void является захватывающим карточным рогаликом, который вышел на платформе Steam 4 октября 2022 года и сразу же завоевал высокие оценки от игроков благодаря своему уникальному подходу к жанру. Особенностью игры является минимальная зависимость от случайности, что несомненно привлекает поклонников стратегических игр. Разработчик, работающий над игрой в одиночку, обеспечил русскую локализацию, делая игру доступной для более широкой аудитории.













С 29 марта 2024 года начался бета-тест на Android, и игроки уже могут приобрести ранний доступ через Google Play за 690 рублей. Ожидается, что 22 июня состоится глобальный релиз игры на iOS и Android, что позволит ещё большему числу игроков насладиться этим увлекательным проектом. На данный момент страница в App Store ещё не создана, но сообщество в предвкушении.





Vault of the Void предлагает игрокам более 440 карточек и 4 класса персонажей, каждый из которых имеет свой уникальный стиль игры. Интересной особенностью является возможность кросс-платформенной игры между мобильными устройствами и ПК, что делает процесс игры ещё более удобным и доступным. Система игры также проработана таким образом, что каждый ход является динамичным и интересным, позволяя игрокам использовать карты для получения дополнительной энергии, если у них не осталось других ходов. Эти элементы делают игру живой и захватывающей, предлагая глубокие тактические размышления и стратегии на каждом шагу.