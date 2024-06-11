Game of Thrones: Legends — Предрегистрация на новую RPG

Game of Thrones: Legends, новая захватывающая мобильная игра от Zynga, теперь доступна в App Store и Google Play по всему миру, кроме России. Это следует тенденции ограничений на доступность, аналогично ситуации с игрой Star Wars: Hunters. Официальный релиз игры запланирован на 25 июля 2024 года на платформах iOS и Android.













Недавно выпущенный трейлер игры демонстрирует уникальное сочетание механик "собери 3 в ряд" и RPG, что предоставляет игрокам новый взгляд на взаимодействие с Вестеросом. В Game of Thrones: Legends игрокам предстоит собирать и прокачивать команду из разнообразных героев и антагонистов сериала, используя их уникальные активные навыки для борьбы с Белыми Ходоками и другими мифическими существами.





Те, кто зарегистрируется на предстоящую игру и завершит первую главу за неделю до официального релиза, будут вознаграждены эксклюзивными преимуществами, включая персонажа Роберта Баратеона и ценные материалы для прокачки.





Кроме того, в Game of Thrones: Legends игроки могут объединяться в альянсы, чтобы вместе преодолевать контент высокого уровня и получать коллективные награды. Ожидается, что игра будет богата на турниры и специальные мероприятия. Система призыва новых героев будет основана на гача-механике, что добавляет элемент случайности и захватывающего ожидания в процесс формирования команд.