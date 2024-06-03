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Вышла новая головоломка A Fragile Mind на смартфоны


A Fragile Mind от студии Glitch Games — это захватывающая головоломка, доступная на платформе App Store, Google Play, Nintendo eShop и itch.io для PC. Игра предлагает уникальный сюжет, в котором вы просыпаетесь во дворе, окружённые пугающе знакомым голосом, не помня, как туда попали. Вас ждёт мир, наполненный загадками, исследованиями локаций, фотографированием ключей к разгадке, нажатием кнопок и использованием различных предметов.




Особенностью A Fragile Mind является качественная система автоматического сохранения прогресса и наличие 8 слотов для сохранения, что позволяет всей семье наслаждаться игрой без риска потери данных. Для тех, кто столкнется с трудностями, предусмотрена обширная система подсказок, а также игра не имеет рекламы и внутриигровых покупок, что делает процесс прохождения максимально приятным и непрерывным.


Саундтрек игры порадует вас своими мелодиями и звуковыми эффектами, погружая в атмосферу загадочного мира. Несмотря на то что игра доступна только на английском языке, она успела завоевать топ-64 место среди головоломок в российском App Store, что свидетельствует о её популярности и качественном исполнении.

Категория:
Новости / Новинки
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