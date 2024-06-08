Fade Away - новая RPG-Аниме вышла в релиз на Андроид

Fade Away — это захватывающая мобильная игра в жанре аниме-RPG, которая стала доступна для геймеров на iOS и Android с 18 июня. Официально игру можно скачать в странах, таких как Сингапур и Тайвань, однако в App Store указана русская локализация, хотя пользователи сообщают, что она пока отсутствует.













Геймплей и стилистика Fade Away напоминают популярную игру Reverse 1999: игроки собирают команду из 4 героев для участия в тактических битвах. Действие игры разворачивается в 2050 году, а сюжет раскрывается через впечатляющие трейлеры, выполненные на движке проекта, плавно переходящие в игровой процесс. Визуальная составляющая игры выглядит очень красиво, поэтому даже если вы еще не решились на скачивание, рекомендуем посмотреть видео с геймплеем.





В Fade Away игроки путешествуют по разнообразным локациям, включая мрачные фэнтезийные миры и более привычные места, такие как аэропорты, которые затем переходят в потусторонние измерения. Сюжет игры насыщен мистикой и оставляет много вопросов, что делает его особенно привлекательным для любителей жанра. Если вы увлекаетесь мистикой и тактическими RPG, обязательно попробуйте Fade Away и поделитесь своим опытом в комментариях.