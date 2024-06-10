Looped Interactive — Любовь, приключения во времени и многое другое

Looped Interactive — это захватывающее новое приключение для PC, iOS и Nintendo Switch, предлагающее игрокам погрузиться в мир с нарисованными от руки локациями и двумя главными героями: Её и Его. Вас ждут головоломки, интригующие путешествия во времени и наблюдение за трогательной историей отношений этой пары.













Игра, релиз которой состоялся 19 июня 2024 года, доступна по цене 249 рублей и предлагает русскую локализацию (указанную в Steam, но не в App Store). Looped Interactive — это короткая интерактивная история о любви, настолько сильной, что она создает временную червоточину, изменяющую ход событий.





Безмолвный сюжет передаётся через тщательно выполненные вручную анимации, которые придают игре особую художественную ценность. На локациях спрятаны пасхальные яйца, что добавляет элемент интриги. Вдохновлённая награждёнными кинокартинами, игра основана на произведении «Увертюра и другие сказки почти для взрослых» 2022 года, написанном Томасом Коста Фрете.