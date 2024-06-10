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Offroad Outlaws Drag Racing - Гоночная игра в жанре драг-рейсинг


Offroad Outlaws Drag Racing — это новая захватывающая мобильная игра в жанре драг-рейсинг, недавно вышедшая в App Store и Google Play. Игра доступна условно-бесплатно, что означает наличие микротранзакций и рекламы. Здесь два гонщика соревнуются в спринтерском заезде, и игроки могут управлять только ускорением и переключением передач, стремясь первыми пересечь финишную черту.




Главная фишка Offroad Outlaws Drag Racing — это широкий выбор транспортных средств, среди которых есть джипы, глиссеры, снегоходы и даже газонокосилки. Игра также предлагает продвинутую систему тюнинга, позволяющую полностью изменить внешний вид и характеристики ваших автомобилей. Это добавляет элемент персонализации и стратегии, делая каждую гонку уникальной.

На данный момент в игре доступны два режима: карьера и мультиплеер. В режиме карьеры игроки могут проходить различные уровни и улучшать свои транспортные средства, а в мультиплеере соревноваться с другими игроками в реальном времени. В будущем планируется добавить режим Free Ride, который позволит игрокам соревноваться на открытых картах и исследовать новые локации. Offroad Outlaws Drag Racing предлагает увлекательный и динамичный игровой процесс для всех любителей драг-рейсинга.

Категория:
Новости / Новинки
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