Aquatica — Начинайте свои подводные приключения

Мобильная игра Aquatica, дебютировавшая 20 июня на платформе Google Play в России и других странах, погружает игроков в роль скуба-дайвера, исследующего подводный мир. В игре задачи разделены на миссии, где основная цель - обнаружение артефактов и установка оптоволоконного кабеля в определенных точках. Начальный опыт с управлением может показаться сложным, однако по мере игры оно становится интуитивно понятным и эффективным, благодаря разделению функций между левой и правой сторонами экрана.













В Aquatica, где главная миссия - создать коллекцию артефактов на каждом уровне, игроки могут наслаждаться неограниченным количеством кислорода, что позволяет глубоко погрузиться в изучение морских глубин без временных ограничений. Игра рассчитана на одиночное прохождение и ограничивает онлайн-функции, что делает ее идеальной для тех, кто предпочитает спокойные исследовательские задачи без дополнительных сюжетных линий. Акулы, отсутствующие на начальных уровнях, добавляют элемент интриги и ожидания в более поздние стадии игры.