Into the Void - Началось ЗБТ аниме-шутера с режимом PvE

Into the Void — кроссплатформенная игра, разработчики которой проводят открытое бета-тестирование для Android и PC-геймеров. Для участия на Android пользователям необходимо скачать клиент через китайский TapTap и получить квалификацию, а для PC-геймеров — скачать exe-файл через официальный сайт. Важно отметить, что во время тестирования внутриигровые покупки будут отключены.





Бета-тест Into the Void продлится до 27 июня, предоставляя еще неделю для участия в PvE-перестрелках с аниме-персонажами и исследовании многоуровневых локаций. Игроки смогут собрать команду из четырех бойцов, каждый из которых обладает уникальным внешним видом и особенным оружием. Для победы над обычными юнитами и робо-боссами потребуется переключаться между персонажами, используя их специфические навыки и способности.

Битвы в Into the Void проходят от третьего лица и включают кат-сцены, а также возможность парить над землёй для быстрого перемещения по локациям. Игра поддерживает 60 FPS, однако пользователи, игравшие на смартфонах со Snapdragon 8 Gen 3, отметили лаги в некоторых местах и посредственные модельки персонажей, особенно их волос. Несмотря на эти недостатки, игра предлагает захватывающий геймплей и уникальный опыт для участников бета-тестирования.