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Chill & Kill: Zombie Idle TD (Мод меню)

Chill & Kill: Zombie Idle TD (Мод меню) 0.4.1.664

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Версия:
0.4.1.664
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ITPINI OU
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
382
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в увлекательный мир зомби-апокалипсиса в Chill & Kill: Zombie Idle TD! Это не просто обычная игра жанра Tower Defense — здесь вас ждет оригинальный подход с элементами юмора и стратегии. Вы — стример, сражающийся с бесконечными ордами зомби, и ваша цель не только защитить себя, но и привлечь как можно больше просмотров, зарабатывая пожертвования на своем пути.


Игра предлагает динамичный 3D-мир, где вам предстоит улучшать свое оборудование, например, игровое кресло, и развивать тактику, чтобы справиться с все более мощными противниками. Готовы стать героем, спасшим человечество от нашествия нежити, не вставая с кресла? Тогда вперед — борьба за просмотры и спасение мира начинается!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Получайте награды без рекламы
  • Валюта никогда не уменьшается
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Chill & Kill: Zombie Idle TD (Мод меню) v0.4.1.664 MOD APK

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Скачать Chill & Kill: Zombie Idle TD (Мод меню) 144 Мб Ссылка 2 144 Мб

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