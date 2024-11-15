Описание

Добро пожаловать в увлекательный мир зомби-апокалипсиса в Chill & Kill: Zombie Idle TD! Это не просто обычная игра жанра Tower Defense — здесь вас ждет оригинальный подход с элементами юмора и стратегии. Вы — стример, сражающийся с бесконечными ордами зомби, и ваша цель не только защитить себя, но и привлечь как можно больше просмотров, зарабатывая пожертвования на своем пути.





Игра предлагает динамичный 3D-мир, где вам предстоит улучшать свое оборудование, например, игровое кресло, и развивать тактику, чтобы справиться с все более мощными противниками. Готовы стать героем, спасшим человечество от нашествия нежити, не вставая с кресла? Тогда вперед — борьба за просмотры и спасение мира начинается!