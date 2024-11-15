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SWAT Shooter Police Action FPS (Мод, Много денег)

SWAT Shooter Police Action FPS (Мод, Много денег) 1.2.1.345

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Версия:
1.2.1.345
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 544 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
444
Скриншоты
Описание

Swat Shooter — это захватывающая 3D-игра от первого лица с простым и интуитивно понятным управлением. В этой игре вам предстоит взять в руки оружие и очистить улицы города от преступников. В вашем арсенале будет целых 17 уникальных видов оружия, которые можно настроить под свои предпочтения.


Игровой процесс включает в себя борьбу с различными бандами врагов, выполнение разнообразных миссий на карте города, выполненной в реалистичном художественном стиле. Вы будете исследовать современные локации и уровни, погруженные в захватывающее звуковое оформление, создающее неповторимую атмосферу.


Приготовьтесь к динамичным и увлекательным сражениям, которые не дадут вам скучать. Вы готовы принять вызов и продолжить борьбу с преступностью?


Информация о модах

Неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать SWAT Shooter Police Action FPS (Мод, Много денег) v1.2.1.345 MOD APK

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Скачать SWAT Shooter Police Action FPS (Мод, Много денег) 544 Мб Ссылка 2 544 Мб
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