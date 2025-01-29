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Zombie Evil Kill 3 - Dead City (Мод, Тупые боты)

Zombie Evil Kill 3 - Dead City (Мод, Тупые боты) 6.2

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Версия:
6.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Enax Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 206
Скриншоты
Описание

Zombie Evil Kill 3 представляет собой захватывающий мир постапокалиптической земли, где зомби стали главной угрозой для выживания человечества. В каждом углу таится опасность, и игроки должны применять все свои навыки и стратегии, чтобы оставаться в живых. Борьба с ордами мертвецов, поиск ресурсов и союзников, а также принятие сложных решений в условиях кризиса становятся ключевыми аспектами геймплея.


Особое внимание следует уделить выбору оружия и улучшениям, которые помогут противостоять все более сложным и опасным уровням. В моменты отдыха игроки могут насладиться моментами размышления о судьбе человечества и обдумывать свои следующие шаги. Игра идеально подходит для тех, кто ищет адреналин и напряженные моменты в мире, где каждое решение может стоить вам жизни.


Информация о модах

Тупые боты

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Скачать Zombie Evil Kill 3 - Dead City (Мод, Тупые боты) 97 Мб Ссылка 2 97 Мб

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