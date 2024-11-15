Версия:
1.0.34
Требования:
Android 10
Разработчик:
[SmokeSpotGames]
Обновлено:
Сегодня, 18:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 888 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
154
Описание
dropcult — это революционная игра, которая переворачивает представления о файтингах, сочетая в себе моду, музыку и поп-культуру. Окунитесь в динамичный мир, где стиль и бой идут рука об руку, а креативность не имеет границ. Здесь каждый бой — это не просто сражение, а настоящее выражение вашей индивидуальности.
Настройте своего бойца до мельчайших деталей, чтобы он полностью отражал ваш уникальный стиль и индивидуальность. От курток и толстовок до аксессуаров и даже носков — сотни вариантов одежды позволяют создать неповторимого воина. В dropcult возможности самовыражения безграничны, а каждый персонаж — это ваша собственная креативная идея, воплощенная в захватывающем файтинге.
Информация о модах
Без рекламы
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