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Plants vs. Zombies 2 Reflourished (Мод, Unlocked)

Plants vs. Zombies 2 Reflourished (Мод, Unlocked) 1.3.2-9.6.1

Новые вызовы и приключения в Plants vs. Zombies 2 Reflourished
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Версия:
1.3.2-9.6.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 44 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
624
Скриншоты
Описание

Plants vs. Zombies 2 Reflourished — это уникальный проект, вдохновлённый культовой серией Popcap, но с абсолютно новым подходом. Игроков ждёт более сложный и разнообразный сюжет, который переносит катастрофу зомби на новый уровень после поражения Zomboss. Мир игры расширился за пределы Modern Day: вы посетите множество уникальных локаций, каждая из которых предложит новые испытания и механики.


Сохраняя атмосферу оригинала, игра добавляет усложнённые битвы и требует более глубокого стратегического планирования. Постоянно меняющаяся местность и обновляющиеся испытания обеспечивают динамику и стимуляцию. Plants vs. Zombies 2 Reflourished подарит новые ощущения как фанатам оригинальной серии, так и новичкам, предлагая увлекательный геймплей и яркие приключения. Сможете ли вы защитить человечество в этой обновлённой вселенной? Узнайте, начав свою битву уже сегодня!


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Plants vs. Zombies 2 Reflourished (Мод, Unlocked) v1.3.2-9.6.1 MOD APK

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Скачать Plants vs. Zombies 2 Reflourished (Мод, Unlocked) 44 Мб Ссылка 2 44 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Plants vs. Zombies 2 Reflourished (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Гость Максим
Гость Максим 17 февраля 2025 10:26
Почему у меня нету монет
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