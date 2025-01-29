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YAZIO: Счетчик Калорий и Диета (Мод, Premium Unlocked)

YAZIO: Счетчик Калорий и Диета (Мод, Premium Unlocked) 12.17.0

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Версия:
12.17.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
YAZIO
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
975
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Описание

YAZIO — это приложение, предназначенное для тех, кто хочет контролировать свой вес и улучшить физическую форму. Оно помогает отслеживать потребление калорий и анализировать пищевую ценность продуктов, что является важным шагом на пути к здоровому похудению. Благодаря подробным данным о питании, YAZIO позволяет эффективно планировать рацион, помогая вам достигать целей по снижению веса безопасно и быстро.


Приложение адаптируется к потребностям пользователя, предлагая персонализированные рекомендации для оптимизации потери веса. Оно позволяет легко следить за ежедневным потреблением пищи и калорий, контролировать прогресс и корректировать диету в зависимости от ваших целей. YAZIO является надежным инструментом для тех, кто хочет не только сбросить вес, но и поддерживать здоровый образ жизни.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать YAZIO: Счетчик Калорий и Диета (Мод, Premium Unlocked) v12.17.0 MOD APK

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Скачать YAZIO: Счетчик Калорий и Диета (Мод, Premium Unlocked) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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