Granny 5: Time To Wake Up — лучший фанатский проект по мотивам хоррора

29 октября 2022 года в Google Play вышла Granny 5: Time To Wake Up, которую уже скачали более 1 миллиона раз. Средняя оценка игры составляет 4,4 звезды из 5. Разработкой занималась инди-студия A Twelve Studio, в состав которой входят русскоязычные сотрудники. Хотя проект не является официальной частью вселенной Granny, его по праву называют лучшим фанатским хоррором.

Последнее обновление и улучшения

5 февраля 2025 года для Time To Wake Up вышло новое обновление, в котором разработчики исправили ошибки и убрали новогодние декорации с карт. Игра остаётся динамичной и захватывающей, предлагая улучшенный геймплей и стабильность.

Геймплей и механики

Granny 5: Time To Wake Up — это хоррор от первого лица с элементами головоломок, поиском предметов и интерактивным окружением. Помимо Гренни, игрокам придётся столкнуться с дедом, Слендериной и её матерью, что делает прохождение ещё более напряжённым. Основная задача — раскрыть тайны и проснуться, выживая в условиях постоянной опасности.





Особенности и сложность

Разные уровни сложности : игроки могут выбирать степень испытаний.

Секретные локации : на картах спрятаны тайные предметы и пасхалки.

Механика задержки монстров : можно использовать ловушки, включая медвежьи капканы.

Улучшенный ИИ врагов: на высоких сложностях Гренни может залезать под столы, где прячется игрок, что значительно повышает уровень страха.

Итоги

Granny 5: Time To Wake Up — это отличный фанатский проект, способный удивить даже поклонников оригинальной серии. Постоянные обновления, напряжённый геймплей и сложные головоломки делают игру достойной внимания. Если вы любите хорроры, обязательно попробуйте пройти этот уникальный вызов!