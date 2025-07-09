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BanG Dream! Girls Band Party! (Мод, Лёгкое комбо)

BanG Dream! Girls Band Party! (Мод, Лёгкое комбо) v7.6.2

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Версия:
7.6.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Bushiroad International Pte Ltd_
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Сегодня, 12:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 439
Описание

BanG! - это игра, основанная на ритме, поэтому ее игровой процесс требует от игроков умения синхронизировать каждую музыку и правильно нажимать на нее. Задача игрока после выбора песни состоит в том, чтобы завершить ее в меру своих возможностей. Каждая песня будет иметь разный объем и сложность. Игроки могут испытать сложные песни, если будут уверены в своих способностях в этой игре. Особенностью этой игры является то, что каждое нажатие непросто, но игрок должен координировать другие действия, такие как удержание, скольжение и сканирование. 


Постоянно наблюдайте за музыкой, которая появляется издалека, и подготовьтесь к ее завершению. В игре также есть одна интересная вещь, которая заставляет игроков получать удовольствие от комбо. Если игрок записывает все ноты в последовательности комбо, не прерываясь, тем выше счет. В то же время комбо также будет играть огромную роль в системе оценки уровня игрока после завершения. Даже когда игрок достигает определенной комбинации, он откроет некоторые другие захватывающие вещи, вызванные некоторыми песнями.



Информация о модах
  1. МОД МЕНЮ
  2. СЛУЧАЙНО ИДЕАЛЬНО – ОТЛИЧНО – ХОРОШО – ПЛОХО
  3. ТАНЕЦ ВСЕГДА ИДЕАЛЬНО
  4. ТАНЦУЮ ВСЕГДА ВЕЛИКОЛЕПНО



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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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