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SUPERSTAR JYPNATION (Мод меню)

SUPERSTAR JYPNATION (Мод меню) 3.5.3

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Версия:
3.5.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
DalcomSoft Japan
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 217 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
33
Скриншоты
Описание

SUPERSTAR JYPNATION — это ритмичная музыкальная игра, которая погружает вас в мир ваших любимых артистов из JYPNATION. Игра предлагает уникальный опыт, соединяя ритм и музыку с коллекционированием карт ваших любимых звезд. Вы сможете наслаждаться как дебютными треками, так и большими хитами от лучших артистов JYP Entertainment.


Игра включает в себя музыку от шести самых популярных артистов компании и предлагает более 150 песен, что делает её настоящим сокровищем для поклонников. SUPERSTAR JYPNATION не только развлекает вас увлекательным игровым процессом, но и позволяет собирать карты с изображением ваших любимых исполнителей, добавляя элемент коллекционирования. Идеальный выбор для любителей музыки и фанатов JYP!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Автоматическое воспроизведение
  • Всегда супер перфер
  • Всегда предпочитаю
  • Всегда хорошо
  • Всегда Мисс
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 Теги темы: Мод меню

Скачать SUPERSTAR JYPNATION (Мод меню) v3.5.3 MOD APK

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Скачать SUPERSTAR JYPNATION (Мод меню) 217 Мб Ссылка 2 217 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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