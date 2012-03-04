Описание

SUPERSTAR JYPNATION — это ритмичная музыкальная игра, которая погружает вас в мир ваших любимых артистов из JYPNATION. Игра предлагает уникальный опыт, соединяя ритм и музыку с коллекционированием карт ваших любимых звезд. Вы сможете наслаждаться как дебютными треками, так и большими хитами от лучших артистов JYP Entertainment.





Игра включает в себя музыку от шести самых популярных артистов компании и предлагает более 150 песен, что делает её настоящим сокровищем для поклонников. SUPERSTAR JYPNATION не только развлекает вас увлекательным игровым процессом, но и позволяет собирать карты с изображением ваших любимых исполнителей, добавляя элемент коллекционирования. Идеальный выбор для любителей музыки и фанатов JYP!