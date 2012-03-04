Версия:
3.5.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
DalcomSoft Japan
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 217 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
33
Описание
SUPERSTAR JYPNATION — это ритмичная музыкальная игра, которая погружает вас в мир ваших любимых артистов из JYPNATION. Игра предлагает уникальный опыт, соединяя ритм и музыку с коллекционированием карт ваших любимых звезд. Вы сможете наслаждаться как дебютными треками, так и большими хитами от лучших артистов JYP Entertainment.
Игра включает в себя музыку от шести самых популярных артистов компании и предлагает более 150 песен, что делает её настоящим сокровищем для поклонников. SUPERSTAR JYPNATION не только развлекает вас увлекательным игровым процессом, но и позволяет собирать карты с изображением ваших любимых исполнителей, добавляя элемент коллекционирования. Идеальный выбор для любителей музыки и фанатов JYP!
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Автоматическое воспроизведение
- Всегда супер перфер
- Всегда предпочитаю
- Всегда хорошо
- Всегда Мисс
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