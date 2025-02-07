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SUPERSTAR STAYC (Мод Меню)

SUPERSTAR STAYC (Мод Меню) 3.22.3

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Версия:
3.22.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dalcomsoft, Inc.
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
137
Скриншоты
Описание

Если вы ищете идеальную ритм-игру для воспроизведения песен K-pop, обязательно попробуйте SUPERSTAR STAYC. В этой игре вам предстоит нажимать на музыкальные ноты, которые появляются на экране в такт исполняемой песни. Чем быстрее темп песни, тем быстрее будут появляться ноты, что требует от игроков максимальной концентрации и точности.


SUPERSTAR STAYC позволяет игрокам соревноваться друг с другом как напрямую, так и косвенно через турниры и рейтинговые системы. Еженедельные обновления рейтинговой системы подогревают интерес к игре и побуждают игроков достигать новых высот. Те, кто достигает наивысшего рейтинга, получают ценные награды, что добавляет мотивации к дальнейшему совершенствованию своих навыков.


Кроме того, в игре существует возможность запомниться благодаря высоким рекордам на определенных уровнях. Это означает, что ваши достижения не останутся незамеченными, и ваше имя будет ассоциироваться с высокими результатами и мастерством. SUPERSTAR STAYC — это не только игра для развлечения, но и отличная платформа для демонстрации своих способностей и любви к K-pop.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Автовоспроизведение
  • Всегда супер перфер
  • Всегда предпочитаю
  • Всегда хорошо
  • Всегда Мисс
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 Теги темы: Мод меню

Скачать SUPERSTAR STAYC (Мод Меню) v3.22.3 MOD APK

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Скачать SUPERSTAR STAYC (Мод Меню) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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