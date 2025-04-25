SUPERSTAR JYPNATION (Мод Меню) 3.24.3
Почувствуй ритм своих айдолов и собери коллекцию звёзд K‑Pop
SUPERSTAR JYPNATION - Это ритмичная музыкальная игра, созданная для фанатов JYP Entertainment. Каждые 5 минут ты отбиваешь биты под хиты любимых групп и артистов: от дебютных треков до свежих релизов. Управление интуитивное, визуал яркий, а сложность нарастает — от лёгких комбинаций до настоящих музыкальных испытаний. Здесь ты не просто играешь — ты буквально чувствуешь музыку и вовлекаешься в каждый такт.
В SUPERSTAR JYPNATION ты получаешь доступ к 150+ песням и карточной системе с кумирами из JYP. Участвуют 6 топовых артистов агентства, включая TWICE, Stray Kids, ITZY и других. Карты можно прокачивать, собирать редкие версии и составлять идеальные ритм-команды. В игре постоянные ивенты, рейтинги и сезонные задания. Работает онлайн, оптимизирована под фан-базу — всё сделано с любовью к музыке. Надень наушники, включай трек — и играй вместе с JYPNATION.
МОД МЕНЮ
Автоматическое воспроизведение
Всегда супер перфер
Всегда предпочитаю
Всегда хорошо
Всегда Мисс
Скачать SUPERSTAR JYPNATION (Мод Меню) v3.24.3 MOD APK
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.