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SUPERSTAR JYPNATION (Мод Меню)

SUPERSTAR JYPNATION (Мод Меню) 3.24.3

Почувствуй ритм своих айдолов и собери коллекцию звёзд K‑Pop
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Версия:
3.24.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dalcomsoft, Inc.
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Сегодня, 12:58
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 280 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

SUPERSTAR JYPNATIONЭто ритмичная музыкальная игра, созданная для фанатов JYP Entertainment. Каждые 5 минут ты отбиваешь биты под хиты любимых групп и артистов: от дебютных треков до свежих релизов. Управление интуитивное, визуал яркий, а сложность нарастает — от лёгких комбинаций до настоящих музыкальных испытаний. Здесь ты не просто играешь — ты буквально чувствуешь музыку и вовлекаешься в каждый такт.


В SUPERSTAR JYPNATION ты получаешь доступ к 150+ песням и карточной системе с кумирами из JYP. Участвуют 6 топовых артистов агентства, включая TWICE, Stray Kids, ITZY и других. Карты можно прокачивать, собирать редкие версии и составлять идеальные ритм-команды. В игре постоянные ивенты, рейтинги и сезонные задания. Работает онлайн, оптимизирована под фан-базу — всё сделано с любовью к музыке. Надень наушники, включай трек — и играй вместе с JYPNATION.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Автоматическое воспроизведение

Всегда супер перфер

Всегда предпочитаю

Всегда хорошо

Всегда Мисс

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 Теги темы: Мод меню

Скачать SUPERSTAR JYPNATION (Мод Меню) v3.24.3 MOD APK

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Скачать SUPERSTAR JYPNATION (Мод Меню) 280 Мб Ссылка 2 280 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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