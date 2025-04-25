Описание

SUPERSTAR JYPNATION - Это ритмичная музыкальная игра, созданная для фанатов JYP Entertainment. Каждые 5 минут ты отбиваешь биты под хиты любимых групп и артистов: от дебютных треков до свежих релизов. Управление интуитивное, визуал яркий, а сложность нарастает — от лёгких комбинаций до настоящих музыкальных испытаний. Здесь ты не просто играешь — ты буквально чувствуешь музыку и вовлекаешься в каждый такт.





В SUPERSTAR JYPNATION ты получаешь доступ к 150+ песням и карточной системе с кумирами из JYP. Участвуют 6 топовых артистов агентства, включая TWICE, Stray Kids, ITZY и других. Карты можно прокачивать, собирать редкие версии и составлять идеальные ритм-команды. В игре постоянные ивенты, рейтинги и сезонные задания. Работает онлайн, оптимизирована под фан-базу — всё сделано с любовью к музыке. Надень наушники, включай трек — и играй вместе с JYPNATION.