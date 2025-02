Описание

SUPERSTAR OH MY GIRL приглашает вас в секретный сад ритма, наполненный музыкой и атмосферой Oh My Girl! Погрузитесь в волшебный мир их песен, участвуя в еженедельных ритмичных играх, и наслаждайтесь играми с эксклюзивными голосовыми пакетами артистов Oh My Girl.





Создайте свою уникальную колоду карт, наполненную тематическими карточками с изображением любимых артисток. Собирайте карты с различными темами, улучшайте их до уровня R и формируйте свою лучшую колоду, доступную только в SUPERSTAR OH MY GIRL! Встречайте эксклюзивные тематические карточки, которые будут регулярно выпускаться, и обновляйте свою коллекцию, превращая каждую игру в уникальное музыкальное приключение.