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SUPERSTAR OH MY GIRL (Мод Меню)

SUPERSTAR OH MY GIRL (Мод Меню) 3.22.4

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Версия:
3.22.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dalcomsoft, Inc.
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26
Скриншоты
Описание

SUPERSTAR OH MY GIRL приглашает вас в секретный сад ритма, наполненный музыкой и атмосферой Oh My Girl! Погрузитесь в волшебный мир их песен, участвуя в еженедельных ритмичных играх, и наслаждайтесь играми с эксклюзивными голосовыми пакетами артистов Oh My Girl.


Создайте свою уникальную колоду карт, наполненную тематическими карточками с изображением любимых артисток. Собирайте карты с различными темами, улучшайте их до уровня R и формируйте свою лучшую колоду, доступную только в SUPERSTAR OH MY GIRL! Встречайте эксклюзивные тематические карточки, которые будут регулярно выпускаться, и обновляйте свою коллекцию, превращая каждую игру в уникальное музыкальное приключение.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Автоматическое воспроизведение

Всегда супер перфер

Всегда предпочитаю

Всегда хорошо

Всегда Мисс

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 Теги темы: Мод меню

Скачать SUPERSTAR OH MY GIRL (Мод Меню) v3.22.4 MOD APK

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Скачать SUPERSTAR OH MY GIRL (Мод Меню) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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