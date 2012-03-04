SUPERSTAR OH MY GIRL приглашает вас в секретный сад ритма, наполненный музыкой и атмосферой Oh My Girl! Погрузитесь в волшебный мир их песен, участвуя в еженедельных ритмичных играх, и наслаждайтесь играми с эксклюзивными голосовыми пакетами артистов Oh My Girl.
Создайте свою уникальную колоду карт, наполненную тематическими карточками с изображением любимых артисток. Собирайте карты с различными темами, улучшайте их до уровня R и формируйте свою лучшую колоду, доступную только в SUPERSTAR OH MY GIRL! Встречайте эксклюзивные тематические карточки, которые будут регулярно выпускаться, и обновляйте свою коллекцию, превращая каждую игру в уникальное музыкальное приключение.
МОД МЕНЮ
Автоматическое воспроизведение
Всегда супер перфер
Всегда предпочитаю
Всегда хорошо
Всегда Мисс
Скачать SUPERSTAR OH MY GIRL (Мод Меню) v3.22.4 MOD APK
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