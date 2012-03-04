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SUPERSTAR EBiDAN (Мод меню)

SUPERSTAR EBiDAN (Мод меню) 1.3.1

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Версия:
1.3.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
DalcomSoft Japan
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 238 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35
Скриншоты
Описание

SUPERSTAR EBiDAN — это захватывающая ритмичная музыкальная игра, которая принесет вам первоклассные развлекательные впечатления! Если вы ищете игру, способную погрузить вас в мир ярких ритмов и любимых песен, SUPERSTAR EBiDAN станет идеальным дополнением к вашей коллекции игр. Наслаждайтесь динамичной музыкой от известных исполнителей, которые вы обожаете и которыми восхищаетесь, проходя увлекательные уровни и выполняя ритмические задания.


SUPERSTAR EBiDAN — официальная ритм-игра, позволяющая вам прочувствовать музыку EBiDAN на интересных и разнообразных уровнях. Благодаря чрезвычайно богатой библиотеке песен, вы сможете легко погрузиться в свои любимые мелодии, включая как дебютные треки, так и последние хиты певца. Игра предлагает систему из более чем 500 различных типов карт, которые вы можете собирать и улучшать, создавая свою уникальную коллекцию. Сочетание музыки и привлекательного игрового процесса делает SUPERSTAR EBiDAN одним из лучших выборов для всех любителей музыки и ритм-игр. Присоединяйтесь к миллионам игроков по всему миру и станьте настоящей звездой вместе с SUPERSTAR EBiDAN!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Автоматическое воспроизведение
  • Всегда супер перфер
  • Всегда предпочитаю
  • Всегда хорошо
  • Всегда Мисс
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 Теги темы: Мод меню

Скачать SUPERSTAR EBiDAN (Мод меню) v1.3.1 MOD APK

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Скачать SUPERSTAR EBiDAN (Мод меню) 238 Мб Ссылка 2 238 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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