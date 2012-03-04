Описание

SUPERSTAR EBiDAN — это захватывающая ритмичная музыкальная игра, которая принесет вам первоклассные развлекательные впечатления! Если вы ищете игру, способную погрузить вас в мир ярких ритмов и любимых песен, SUPERSTAR EBiDAN станет идеальным дополнением к вашей коллекции игр. Наслаждайтесь динамичной музыкой от известных исполнителей, которые вы обожаете и которыми восхищаетесь, проходя увлекательные уровни и выполняя ритмические задания.





SUPERSTAR EBiDAN — официальная ритм-игра, позволяющая вам прочувствовать музыку EBiDAN на интересных и разнообразных уровнях. Благодаря чрезвычайно богатой библиотеке песен, вы сможете легко погрузиться в свои любимые мелодии, включая как дебютные треки, так и последние хиты певца. Игра предлагает систему из более чем 500 различных типов карт, которые вы можете собирать и улучшать, создавая свою уникальную коллекцию. Сочетание музыки и привлекательного игрового процесса делает SUPERSTAR EBiDAN одним из лучших выборов для всех любителей музыки и ритм-игр. Присоединяйтесь к миллионам игроков по всему миру и станьте настоящей звездой вместе с SUPERSTAR EBiDAN!