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Rhythm Fire-EDM Shooting Game (Мод, Без рекламы)

Rhythm Fire-EDM Shooting Game (Мод, Без рекламы) 0.13

Сочетай стрельбу и ритм в захватывающем музыкальном бою
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Версия:
0.13
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Adaric Music
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Сегодня, 11:59
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Rhythm Fire — это необычное сочетание музыкального ритм-экшена и аркадной стрелялки, где каждая пуля синхронизирована с битами. Целься и стреляй по врагам строго в такт — в этом и заключается основная игровая петля. Ты не просто слушаешь музыку, ты буквально играешь её, управляя огнём в унисон с темпом. Подбери наушники, выбери трек и попробуй не сбиться, ведь каждая ошибка может стоить серии.


В арсенале разнообразие музыкальных жанров — от EDM до классики — и тщательно подобранные уровни, созданные профессиональными композиторами. Тренируй точность и чувство ритма, открывай новые композиции и увеличивай сложность, прокачивая свои навыки. Отлично подойдёт как для тех, кто любит игры на реакцию, так и для меломанов. Готов ли ты доказать, что можешь быть снайпером... в мире музыки?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Rhythm Fire-EDM Shooting Game (Мод, Без рекламы) v0.13 MOD APK

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Скачать Rhythm Fire-EDM Shooting Game (Мод, Без рекламы) 61 Мб Ссылка 2 61 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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