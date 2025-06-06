Описание

Rhythm Fire — это необычное сочетание музыкального ритм-экшена и аркадной стрелялки, где каждая пуля синхронизирована с битами. Целься и стреляй по врагам строго в такт — в этом и заключается основная игровая петля. Ты не просто слушаешь музыку, ты буквально играешь её, управляя огнём в унисон с темпом. Подбери наушники, выбери трек и попробуй не сбиться, ведь каждая ошибка может стоить серии.





В арсенале разнообразие музыкальных жанров — от EDM до классики — и тщательно подобранные уровни, созданные профессиональными композиторами. Тренируй точность и чувство ритма, открывай новые композиции и увеличивай сложность, прокачивая свои навыки. Отлично подойдёт как для тех, кто любит игры на реакцию, так и для меломанов. Готов ли ты доказать, что можешь быть снайпером... в мире музыки?