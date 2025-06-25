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Pocket Casts - Podcast App (Мод, Premium Unlocked)

Pocket Casts - Podcast App (Мод, Premium Unlocked) v7.91

Открой мир звуков и не пропусти ни одной важной истории

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Версия:
7.91
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Automattic, Inc
Категория:
Программы / Новостные
Обновлено:
Сегодня, 16:07
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Pocket Casts – Podcast App — это твой персональный продюсер, который знает, что тебе нужно. С утра за кофе ты уже в курсе новых выпусков, а по дороге на работу приложение плавно переключает тебя от журналистики к мотивационным подкастам. Здесь нет путаницы — интерфейс чистый, плейлисты организованы по настроению, а умная очередь сама подбирает продолжение, чтобы ты всегда оставался в потоке.


Находи редкие шоу и открывай новые каналы за пару тапов. Управляй скоростью воспроизведения, обрезай паузы, чтобы уложиться в перерыв, скачивай эпизоды для оффлайна и синхронно слушай на телефоне, планшете или компьютере. Pocket Casts запоминает место остановки, уведомляет о горячих темах и даёт полный контроль над твоей аудиоколлекцией. Это не просто приложение — это твой незаменимый спутник в мире подкастов.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Pocket Casts - Podcast App (Мод, Premium Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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