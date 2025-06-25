Описание

Pocket Casts – Podcast App — это твой персональный продюсер, который знает, что тебе нужно. С утра за кофе ты уже в курсе новых выпусков, а по дороге на работу приложение плавно переключает тебя от журналистики к мотивационным подкастам. Здесь нет путаницы — интерфейс чистый, плейлисты организованы по настроению, а умная очередь сама подбирает продолжение, чтобы ты всегда оставался в потоке.





Находи редкие шоу и открывай новые каналы за пару тапов. Управляй скоростью воспроизведения, обрезай паузы, чтобы уложиться в перерыв, скачивай эпизоды для оффлайна и синхронно слушай на телефоне, планшете или компьютере. Pocket Casts запоминает место остановки, уведомляет о горячих темах и даёт полный контроль над твоей аудиоколлекцией. Это не просто приложение — это твой незаменимый спутник в мире подкастов.