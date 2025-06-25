Pocket Casts - Podcast App (Мод, Premium Unlocked) v7.91
Открой мир звуков и не пропусти ни одной важной истории
Pocket Casts – Podcast App — это твой персональный продюсер, который знает, что тебе нужно. С утра за кофе ты уже в курсе новых выпусков, а по дороге на работу приложение плавно переключает тебя от журналистики к мотивационным подкастам. Здесь нет путаницы — интерфейс чистый, плейлисты организованы по настроению, а умная очередь сама подбирает продолжение, чтобы ты всегда оставался в потоке.
Находи редкие шоу и открывай новые каналы за пару тапов. Управляй скоростью воспроизведения, обрезай паузы, чтобы уложиться в перерыв, скачивай эпизоды для оффлайна и синхронно слушай на телефоне, планшете или компьютере. Pocket Casts запоминает место остановки, уведомляет о горячих темах и даёт полный контроль над твоей аудиоколлекцией. Это не просто приложение — это твой незаменимый спутник в мире подкастов.
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Скачать Pocket Casts - Podcast App (Мод, Premium Unlocked) v7.91 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.