Описание

В Haystack News ты не залипнешь в бесконечных заголовках — приложение строит ленту по твоим интересам и месту: от дворовых сплетен до глобальных событий. Одним свайпом переключаешься между нишевыми каналами, подобранными экспертами, или возвращаешься к локальным сводкам и прогнозу погоды прямо в твоём районе. Здесь нет рекламных клипов — только свежие сюжеты, которые действительно важны, и уведомления о самых громких новостях, когда они происходят.





Каждый элемент под твоим контролем: выбирай любимые категории, подписывайся на проверенные источники и строй собственный выпуск за пару секунд. Интерактивные ленты дают возможность быстро перейти к полному видео или тексту, а гиперлокальные новости напомнят, что главное нередко происходит рядом. С Haystack News ты раз и навсегда забудешь о рутине новостных сайтов — всё, что нужно знать, укладывается в красивую, умную и понятную ленту.