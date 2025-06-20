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Haystack TV: Daily News (Мод, Premium Unlock)

Haystack TV: Daily News (Мод, Premium Unlock) 4.71

Выбирай только важное и смотри, как новости складываются под тебя
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Версия:
4.71
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Haystack News
Категория:
Программы / Новостные
Обновлено:
Вчера, 16:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Haystack News ты не залипнешь в бесконечных заголовках — приложение строит ленту по твоим интересам и месту: от дворовых сплетен до глобальных событий. Одним свайпом переключаешься между нишевыми каналами, подобранными экспертами, или возвращаешься к локальным сводкам и прогнозу погоды прямо в твоём районе. Здесь нет рекламных клипов — только свежие сюжеты, которые действительно важны, и уведомления о самых громких новостях, когда они происходят.


Каждый элемент под твоим контролем: выбирай любимые категории, подписывайся на проверенные источники и строй собственный выпуск за пару секунд. Интерактивные ленты дают возможность быстро перейти к полному видео или тексту, а гиперлокальные новости напомнят, что главное нередко происходит рядом. С Haystack News ты раз и навсегда забудешь о рутине новостных сайтов — всё, что нужно знать, укладывается в красивую, умную и понятную ленту.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Haystack TV: Daily News (Мод, Premium Unlock) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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