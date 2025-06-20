Haystack TV: Daily News (Мод, Premium Unlock) 4.71
Выбирай только важное и смотри, как новости складываются под тебя
В Haystack News ты не залипнешь в бесконечных заголовках — приложение строит ленту по твоим интересам и месту: от дворовых сплетен до глобальных событий. Одним свайпом переключаешься между нишевыми каналами, подобранными экспертами, или возвращаешься к локальным сводкам и прогнозу погоды прямо в твоём районе. Здесь нет рекламных клипов — только свежие сюжеты, которые действительно важны, и уведомления о самых громких новостях, когда они происходят.
Каждый элемент под твоим контролем: выбирай любимые категории, подписывайся на проверенные источники и строй собственный выпуск за пару секунд. Интерактивные ленты дают возможность быстро перейти к полному видео или тексту, а гиперлокальные новости напомнят, что главное нередко происходит рядом. С Haystack News ты раз и навсегда забудешь о рутине новостных сайтов — всё, что нужно знать, укладывается в красивую, умную и понятную ленту.
Премиум разблокировка
Скачать Haystack TV: Daily News (Мод, Premium Unlock) v4.71 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.