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L’ÉQUIPE - actu, score, match (Мод, Premium Unlocked)

L’ÉQUIPE - actu, score, match (Мод, Premium Unlocked) v10.49.1

Смотри результаты мгновенно и будь в курсе спорта без остановки каждый день

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Версия:
10.49.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
L'Equipe 24 / 24
Категория:
Программы / Новостные
Обновлено:
Сегодня, 17:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

L'ÉQUIPE — это мобильное сердце мирового спорта: новостной агрегатор, который подсовывает свежие заголовки быстрее, чем мяч покидает штрафную. Открыл приложение, и в ленте уже мелькают счёт последнего матча, трансферы и статистика велогонки. Каждые пять минут петля повторяется: свайп вверх — узнаёшь, кто забил, тап по карточке — смотришь хайлайт, быстрый пуш — и ты первым делишься счётом в чате. Успеешь ли ты оторваться от уведомлений до следующего гола?


За кадром работают новости в реальном времени и точные результаты: сервис тянет данные из официальных источников, сверяет их несколько раз в секунду и бросает пуш только когда цифра подтверждена. Умная лента запоминает клубы и виды спорта, постепенно подбирая идеальное меню — от Лиги 1 до NBA. Таблицы, календарь трансляций, живой комментарий и офлайн-режим помогут не пропустить ни минуты. Жми «Установить» и стань тем, кто приносит горячий счёт быстрее телеканала.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать L’ÉQUIPE - actu, score, match (Мод, Premium Unlocked) v10.49.1 MOD APK

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Скачать L’ÉQUIPE - actu, score, match (Мод, Premium Unlocked) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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