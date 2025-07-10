Описание

L'ÉQUIPE — это мобильное сердце мирового спорта: новостной агрегатор, который подсовывает свежие заголовки быстрее, чем мяч покидает штрафную. Открыл приложение, и в ленте уже мелькают счёт последнего матча, трансферы и статистика велогонки. Каждые пять минут петля повторяется: свайп вверх — узнаёшь, кто забил, тап по карточке — смотришь хайлайт, быстрый пуш — и ты первым делишься счётом в чате. Успеешь ли ты оторваться от уведомлений до следующего гола?





За кадром работают новости в реальном времени и точные результаты: сервис тянет данные из официальных источников, сверяет их несколько раз в секунду и бросает пуш только когда цифра подтверждена. Умная лента запоминает клубы и виды спорта, постепенно подбирая идеальное меню — от Лиги 1 до NBA. Таблицы, календарь трансляций, живой комментарий и офлайн-режим помогут не пропустить ни минуты. Жми «Установить» и стань тем, кто приносит горячий счёт быстрее телеканала.