L’ÉQUIPE - actu, score, match (Мод, Premium Unlocked) v10.49.1
Смотри результаты мгновенно и будь в курсе спорта без остановки каждый день
L'ÉQUIPE — это мобильное сердце мирового спорта: новостной агрегатор, который подсовывает свежие заголовки быстрее, чем мяч покидает штрафную. Открыл приложение, и в ленте уже мелькают счёт последнего матча, трансферы и статистика велогонки. Каждые пять минут петля повторяется: свайп вверх — узнаёшь, кто забил, тап по карточке — смотришь хайлайт, быстрый пуш — и ты первым делишься счётом в чате. Успеешь ли ты оторваться от уведомлений до следующего гола?
За кадром работают новости в реальном времени и точные результаты: сервис тянет данные из официальных источников, сверяет их несколько раз в секунду и бросает пуш только когда цифра подтверждена. Умная лента запоминает клубы и виды спорта, постепенно подбирая идеальное меню — от Лиги 1 до NBA. Таблицы, календарь трансляций, живой комментарий и офлайн-режим помогут не пропустить ни минуты. Жми «Установить» и стань тем, кто приносит горячий счёт быстрее телеканала.
Премиум разблокирован
Скачать L’ÉQUIPE - actu, score, match (Мод, Premium Unlocked) v10.49.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.