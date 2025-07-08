Описание

WAZ News — мобильный новостной агрегатор, который превращает привычку пролистывать газеты в лаконичный утренний ритуал. Ты открываешь приложение, видишь мгновенную подборку главных тем дня, свайпаешь карточку вправо и за пять минут успеваешь выбрать статью, сохранить её и поделиться заголовком в чате. Экран не перегружен, поэтому взгляд цепляется только за важное, а встроенный таймер чтения подсказывает, когда пора возвращаться к делам.





Ключ к скорости — новости в реальном времени: заголовки обновляются сразу после публикации, а пуш плавно приводит к нужному разделу. Всё подстраивается под твой интерес — отсеивай регионы, рубрики или отдельные издания, и персональная лента учится показывать то, что ты реально читаешь. За каждую статью начисляется звездочка, а недельная серия открывает тёмную тему и офлайн-архив. Статистика чтения растёт вместе с кругозором — стань самым быстрым носителем свежих фактов.