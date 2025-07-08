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WAZ News (Мод, Premium Unlocked)

WAZ News (Мод, Premium Unlocked) v8.0.8

Обновляй мир в один тап и будь первым, кто узнает свежие новости вокруг

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Версия:
8.0.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
FUNKE MEDIENGRUPPE
Категория:
Программы / Новостные
Обновлено:
Сегодня, 16:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

WAZ News — мобильный новостной агрегатор, который превращает привычку пролистывать газеты в лаконичный утренний ритуал. Ты открываешь приложение, видишь мгновенную подборку главных тем дня, свайпаешь карточку вправо и за пять минут успеваешь выбрать статью, сохранить её и поделиться заголовком в чате. Экран не перегружен, поэтому взгляд цепляется только за важное, а встроенный таймер чтения подсказывает, когда пора возвращаться к делам.


Ключ к скорости — новости в реальном времени: заголовки обновляются сразу после публикации, а пуш плавно приводит к нужному разделу. Всё подстраивается под твой интерес — отсеивай регионы, рубрики или отдельные издания, и персональная лента учится показывать то, что ты реально читаешь. За каждую статью начисляется звездочка, а недельная серия открывает тёмную тему и офлайн-архив. Статистика чтения растёт вместе с кругозором — стань самым быстрым носителем свежих фактов.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать WAZ News (Мод, Premium Unlocked) 28 Мб Ссылка 2 28 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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