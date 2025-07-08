WAZ News (Мод, Premium Unlocked) v8.0.8
Обновляй мир в один тап и будь первым, кто узнает свежие новости вокруг
WAZ News — мобильный новостной агрегатор, который превращает привычку пролистывать газеты в лаконичный утренний ритуал. Ты открываешь приложение, видишь мгновенную подборку главных тем дня, свайпаешь карточку вправо и за пять минут успеваешь выбрать статью, сохранить её и поделиться заголовком в чате. Экран не перегружен, поэтому взгляд цепляется только за важное, а встроенный таймер чтения подсказывает, когда пора возвращаться к делам.
Ключ к скорости — новости в реальном времени: заголовки обновляются сразу после публикации, а пуш плавно приводит к нужному разделу. Всё подстраивается под твой интерес — отсеивай регионы, рубрики или отдельные издания, и персональная лента учится показывать то, что ты реально читаешь. За каждую статью начисляется звездочка, а недельная серия открывает тёмную тему и офлайн-архив. Статистика чтения растёт вместе с кругозором — стань самым быстрым носителем свежих фактов.
Премиум разблокирован
Скачать WAZ News (Мод, Premium Unlocked) v8.0.8 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.