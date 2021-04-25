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Smule: социальное караоке (Мод, Unlocked)

Smule: социальное караоке (Мод, Unlocked) 11.7.3

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Версия:
11.7.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Smule
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 501

Smule - это популярное приложение для пения, которое удовлетворяет потребности любителей музыки. В мире, где музыкальный рынок постоянно развивается, спрос на пение и музыкальное самовыражение становится все более популярным. Смул предоставляет пользователю мощный инструмент на своем мобильном устройстве для удовлетворения страсти к пению.

Одной из ключевых особенностей Smule является богатый выбор песен и текстов к ним. Пользователи могут выбирать из миллионов бесплатных музыкальных композиций, которые регулярно обновляются. Пение караоке становится доступным в любое время и в любом месте, что позволяет вам проявить свой талант без лишних затрат на походы в караоке-залы.


Приложение также предлагает возможность прямой трансляции ваших выступлений, чтобы другие могли наслаждаться вашим исполнением. Вы можете записывать и редактировать свои выступления, чтобы создать идеальные музыкальные миксы. Более того, Smule позволяет вам дуэтом исполнять песни с известными артистами, такими как Шон Мендес, Джейсон Деруло и другими.

Это бесплатное приложение доступно как на устройствах Android, так и на iOS, и получило положительные отзывы за мощные звуковые фильтры, качественные биты и регулярные обновления. С более чем 100 миллионами загрузок только на Android, оно является одним из самых популярных приложений для музыкальных энтузиастов.




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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Smule: социальное караоке (Мод, Unlocked) 11.7.3 взлом

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Скачать Smule: социальное караоке (Мод, Unlocked) 61 Мб Ссылка 2 61 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Smule: социальное караоке (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Джанлиллан
Джанлиллан 25 апреля 2021 00:39
Данное приложение не работает! При входе требует войти в свой профиль, но при попытке войти просто вылетает и так всегда. В следствии чего невозможно пользоваться! 

Не рекомендую! 
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