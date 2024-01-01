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Smash Colors 3D (Мод, Много денег)

Smash Colors 3D (Мод, Много денег) 1.1.24

39
10
Скачать (75 Мб)
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Версия:
1.1.24
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Badsnowball Limited
Категория:
Игры / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 061

Играйте в новейшие игры и наслаждайтесь захватывающими впечатлениями от мира музыки.


Игра представляет собой шедевр, созданный с потрясающей графикой, поэтому в нее могут играть люди всех возрастов. Вы можете расслабиться, играя и погружаясь в захватывающие песни. Самое приятное то, что игроки также могут получить шанс выиграть крутые призы, просто играя в игру! Скачайте Smash Colors 3D Mod APK прямо сейчас, и вы не пожалеете!


Smash Colors 3D - Ещё одна музыкальная игра для Андроид. Здесь вы сможете удерживать и перетаскивать мяч, разбивать отмеченные круги. Но следует избегать разных цветов, чтобы продолжать играть + не пропускайте нужные круги, успевайте разбивать их. Следуйте ритму музыки и у вас обязательно всё получится. Запомните, если вы будете падать своим мячом на другие круги (не отмеченные), вы просто рискуете начать игру заново. Простое управление и увлекательный геймплей!


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество бриллиантов

Вы можете получить их после прохождения обучения.

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Скачать Smash Colors 3D (Мод, Много денег) 1.1.24 взлом

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Скачать Smash Colors 3D (Мод, Много денег) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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