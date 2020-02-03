Sky Wings - это увлекательная игра-стрелялка, олицетворяющая в себе классический стиль и непринужденное развлечение. Здесь вас ожидает увлекательное путешествие, где вы сможете отдохнуть, расслабиться и насладиться моментами, проведенными в небе.
В этой игре вы не только сражаетесь с обычными противниками, но и сможете противостоять уникальным боссам, проявив свое мастерство и навыки стрельбы. Станьте искусным стрелком, сразитесь с могущественными врагами и завоюйте восхищение многих.
Она порадует вас величественным интерфейсом, визуально привлекательными уровнями и захватывающей атмосферой. В этой напряженной и адреналинной игре вы будете стремиться к максимально быстрой и приятной стрельбе, сбивая истребители противника. Станьте настоящим мастером неба в Sky Wings!
- Золотые капли x10
- Магнит Всегда активный
- Магнит Притяжение x1000
Скачать Sky Wings: Pixel Fighter 3D (Бесплатные покупки) v3.2.20 MOD APK
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