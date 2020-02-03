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Sky Wings: Pixel Fighter 3D (Бесплатные покупки)

Sky Wings: Pixel Fighter 3D (Бесплатные покупки) 3.2.20

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Версия:
3.2.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SHMUP Games
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 689
Скриншоты
Описание

Sky Wings - это увлекательная игра-стрелялка, олицетворяющая в себе классический стиль и непринужденное развлечение. Здесь вас ожидает увлекательное путешествие, где вы сможете отдохнуть, расслабиться и насладиться моментами, проведенными в небе.


В этой игре вы не только сражаетесь с обычными противниками, но и сможете противостоять уникальным боссам, проявив свое мастерство и навыки стрельбы. Станьте искусным стрелком, сразитесь с могущественными врагами и завоюйте восхищение многих.


Она порадует вас величественным интерфейсом, визуально привлекательными уровнями и захватывающей атмосферой. В этой напряженной и адреналинной игре вы будете стремиться к максимально быстрой и приятной стрельбе, сбивая истребители противника. Станьте настоящим мастером неба в Sky Wings!



Информация о модах
  • Золотые капли x10
  • Магнит Всегда активный
  • Магнит Притяжение x1000


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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Sky Wings: Pixel Fighter 3D (Бесплатные покупки) v3.2.20 MOD APK

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Скачать Sky Wings: Pixel Fighter 3D (Бесплатные покупки) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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