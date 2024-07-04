Wizard Legend: Fighting Master (Мод, Много денег) - Игра в жанре рогалика, но она отличается тем, что ваш герой обладает магическими навыками, всего можно открыть более 50 магических возможностей и найти 5 магических предметов. Комбинируйте навыки во время сражения со злом. На протяжении многих уровней ребенок должен уничтожать их магическими способностями. Чтобы помочь в битвах, он также сможет выбирать разные варианты волшебного плаща и бронировать разбросанные места. Кроме того, сражения могут содержать более сотни полезных артефактов.