Wizard Legend: Fighting Master (Мод, Много денег) 2.5.3
Версия:
2.5.3
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Loongcheer Game
Обновлено:
Сегодня, 12:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 843
Wizard Legend: Fighting Master (Мод, Много денег) - Игра в жанре рогалика, но она отличается тем, что ваш герой обладает магическими навыками, всего можно открыть более 50 магических возможностей и найти 5 магических предметов. Комбинируйте навыки во время сражения со злом. На протяжении многих уровней ребенок должен уничтожать их магическими способностями. Чтобы помочь в битвах, он также сможет выбирать разные варианты волшебного плаща и бронировать разбросанные места. Кроме того, сражения могут содержать более сотни полезных артефактов.
Информация о модах
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