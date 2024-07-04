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Wizard Legend: Fighting Master (Мод, Много денег)

Wizard Legend: Fighting Master (Мод, Много денег) 2.5.3

7
2
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Версия:
2.5.3
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Loongcheer Game
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 843

Wizard Legend: Fighting Master (Мод, Много денег) - Игра в жанре рогалика, но она отличается тем, что ваш герой обладает магическими навыками, всего можно открыть более 50 магических возможностей и найти 5 магических предметов. Комбинируйте навыки во время сражения со злом. На протяжении многих уровней ребенок должен уничтожать их магическими способностями. Чтобы помочь в битвах, он также сможет выбирать разные варианты волшебного плаща и бронировать разбросанные места. Кроме того, сражения могут содержать более сотни полезных артефактов.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Wizard Legend: Fighting Master (Мод, Много денег) 2.5.3 взлом

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Скачать Wizard Legend: Fighting Master (Мод, Много денег) 91 Мб Ссылка 2 91 Мб

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