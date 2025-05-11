Описание

Taxi Sim 2020 — это городской симулятор вождения, где ты начинаешь как обычный таксист и постепенно строишь карьеру водителя элитного класса. Езди по Нью-Йорку, Риму, Майами и Лос-Анджелесу, выбирай заказы, адаптируй стиль вождения под характер клиента и зарабатывай, чтобы открыть всё более крутые машины. В игре — более 30 автомобилей, реалистичное поведение пешеходов и разрушаемое окружение.





Развивай парк: от скромного седана до внедорожников и люксовых авто. Катай VIP-клиентов, бери ежедневные цели, выполняй долгосрочные задания и зарабатывай в двух режимах — такси и частного водителя. Открытый мир, разные типы пассажиров, погодные эффекты и детализированная физика делают поездки по-настоящему захватывающими. Идеально подойдёт тем, кто хочет расслабиться, но остаться за рулём.