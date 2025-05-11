Taxi Sim 2020 (Мод, Много денег) 1.3.9
От бюджетных авто до суперкаров — стань королём городского такси
Taxi Sim 2020 — это городской симулятор вождения, где ты начинаешь как обычный таксист и постепенно строишь карьеру водителя элитного класса. Езди по Нью-Йорку, Риму, Майами и Лос-Анджелесу, выбирай заказы, адаптируй стиль вождения под характер клиента и зарабатывай, чтобы открыть всё более крутые машины. В игре — более 30 автомобилей, реалистичное поведение пешеходов и разрушаемое окружение.
Развивай парк: от скромного седана до внедорожников и люксовых авто. Катай VIP-клиентов, бери ежедневные цели, выполняй долгосрочные задания и зарабатывай в двух режимах — такси и частного водителя. Открытый мир, разные типы пассажиров, погодные эффекты и детализированная физика делают поездки по-настоящему захватывающими. Идеально подойдёт тем, кто хочет расслабиться, но остаться за рулём.
много денег
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.