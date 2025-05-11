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Taxi Sim 2020 (Мод, Много денег)

Taxi Sim 2020 (Мод, Много денег) 1.3.9

От бюджетных авто до суперкаров — стань королём городского такси
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Версия:
1.3.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ovidiu Pop
Категория:
Аркады / Гонки / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:12
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 708 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 198
Скриншоты
Описание

Taxi Sim 2020 — это городской симулятор вождения, где ты начинаешь как обычный таксист и постепенно строишь карьеру водителя элитного класса. Езди по Нью-Йорку, Риму, Майами и Лос-Анджелесу, выбирай заказы, адаптируй стиль вождения под характер клиента и зарабатывай, чтобы открыть всё более крутые машины. В игре — более 30 автомобилей, реалистичное поведение пешеходов и разрушаемое окружение.


Развивай парк: от скромного седана до внедорожников и люксовых авто. Катай VIP-клиентов, бери ежедневные цели, выполняй долгосрочные задания и зарабатывай в двух режимах — такси и частного водителя. Открытый мир, разные типы пассажиров, погодные эффекты и детализированная физика делают поездки по-настоящему захватывающими. Идеально подойдёт тем, кто хочет расслабиться, но остаться за рулём.


Информация о модах

много денег

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Taxi Sim 2020 (Мод, Много денег) v1.3.9 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Taxi Sim 2020 (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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EXLUSIVE
EXLUSIVE 9 февраля 2021 17:15
Там написано за каждую покупку машины даётся золото и деньги


+1
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Зизьм
Зизьм 27 декабря 2020 06:52
А денег-то и нету…
+1
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